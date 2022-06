Instagram prześwietli dzieci. Pomoże sztuczna inteligencja

Instagram wprowadza nowe sposoby weryfikowania wieku użytkowników. Wykorzysta do tego sztuczną inteligencję.

Wiecie, że Instagram przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników, którzy mają ukończone 13 lat? Ot, taka ciekawostka z regulaminu serwisu, którą nikt się nie przejmuje - do niedawna nawet jego moderacja. Pod wpływem organizacji społecznych gigant zaczął jednak przykładać większą wagę do tego, czy jego użytkownicy faktycznie mają tyle lat, ile deklarują.

Instagram wykorzysta AI do weryfikacji wieku

Już niedługo platforma wprowadzi do tego celu dwa nowe narzędzia, które mają być wykorzystywane w kontekście weryfikacji, czy dana osoba na pewno jest pełnoletnia. Pierwszym z nich ma być poświadczenie ze strony innych użytkowników. To stosunkowo prosty mechanizm, w którym moderacja platformy będzie automatycznie kierowała pytanie do wybranych osób z listy znajomych osoby, co do której wieku pojawiły się wątpliwości.

Drugim narzędziem ma być weryfikacja z wykorzystaniem AI. Instagram ma wykorzystywać do tego celu technologię dostarczaną przez firmę Yoti. Służy ona do określania wieku osoby na podstawie zdjęcia i może się pochwalić wysokim stopniem skuteczności.

Oczywiście zastosowanie sztucznej inteligencji do weryfikacji wieku budzi pewne wątpliwości, zarówno w kontekście prywatności, jak i niezawodności danego rozwiązania. W przypadku osób poniżej 24 roku życia technologia Yoti potrafi się pomylić nawet o dwa lata. Co prawda zdarza się to sporadycznie, ale się zdarza.

Jak na razie nowe metody weryfikacji wieku dostępne są wyłącznie dla użytkowników w USA. Nie ujawniono, kiedy zostaną wprowadzone w innych regionach.

