Huawei ma prezent dla randkowiczów. Do zgarnięcia Tinder Plus za darmo

Huawei promuje swój własny sklep z aplikacjami, czyli AppGallery. Decydując się na skorzystanie z niego, można w prezencie otrzymać pół roku subskrypcji Tinder Plus zupełnie za darmo.

Randkowanie z Tinderem jest proste, ale jeszcze łatwiej jest z płatną wersją usługi, czyli Tinder Plus. Tę można jednak zdobyć na 6 miesięcy za darmo, co da oszczędności w wysokości 202,22 zł. Tinder Plus obejmuje między innymi takie funkcje, jak:

nielimitowane polubienia (podrywaj tyle osób, ile tylko chcesz),

(podrywaj tyle osób, ile tylko chcesz), paszport (poznawaj ludzi z całego świata),

(poznawaj ludzi z całego świata), druga szansa (napraw błędy z przeszłości i cofnij swoje ostatnie przesunięcie).

Jak zgarnąć Tinder Plus za darmo?

Firma Huawei przygotowała promocję, w ramach której można zdobyć pół roku darmowej subskrypcji usługi Tinder Plus. Aby z niej skorzystać, należy pobrać ze sklepu AppGallery i zainstalować trzy z sześciu aplikacji: Dokonamy tego na stronie promocji.

Nie masz sklepu AppGallery? Nie szkodzi, bo możesz go pobrać z tej strony. I nie musisz mieć do tego smartfonu firmy Huawei – wystarczy dowolny telefon lub tablet z Androidem. W takim przypadku potrzebny będzie też HMS Core.

Liczba dostępnych nagród, czyli kodów na pół roku darmowej subskrypcji Tinder Plus, jest ograniczona i wynosi 10 tysięcy. Warto się więc pospieszyć.

