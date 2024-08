Google zmienia aplikację Gmail. Na gorsze

Google wprowadził małą zmianę w aplikacji Gmail na Androida, która może zirytować wielu użytkowników.

Google co jakiś czas aktualizuje swoje usługi i aplikacje. Niestety, często się zdarza, że wprowadzane zmiany wcale nie są lepsze. Podobnie jest w przypadku Gmaila. Różnica w porównaniu z wcześniejszą wersją aplikacji na Androida może i nie jest wielka, ale i tak jestem przekonany, że zirytuje wielu użytkowników.

Google zmienia Gmaila

Jeśli korzystacie z aplikacji Gmiala na Androidzie, to wiecie, że potrafi ona automatycznie segregować wiadomości e-mail w zależności od ich treści. Część od razu ląduje w Powiadomieniach, a inne w Ofertach lub Społecznościach. Dzięki temu nie są one wyświetlane na głównym ekranie, gdzie widzimy jedynie podgląd najnowszych wiadomości z danej kategorii z liczbą wszystkich e-maili, które tam trafiły.

No i właśnie z tym związana jest wprowadzona właśnie zmiana. Do tej pory na podglądzie kategorii wiedzieliśmy jedynie nadawców najnowszych wiadomości. Teraz Google wyświetla tam też temat e-maila. Przez to, zamiast widzieć o czym są nawet cztery ostatnie wiadomości w danej kategorii, mamy podgląd na maksymalnie dwie ostatnie. Zmiana co prawda niewielka, ale irytująca. Google zmienia coś, co do tej pory działało, i to na gorsze.

Zmiana na razie pojawiła się w aplikacji Gmail na Androida i nigdzie indziej. Pozostaje niewielka szansa, że to na razie testy, które mają pokazać, jak zostanie przyjęta przez użytkowników.

