Mapy Google zmieniają szaty. Nie wszyscy będą zadowoleni

Mapy Google wprowadzają zmiany w interfejsie. Użytkownicy przyzwyczajeni do wcześniejszego wyglądu raczej nie będą zadowoleni.

Wszyscy wiemy, jak wyglądają Mapy Google. Od lat ich interfejs nie przeszedł jakiś radykalnych zmian i przyzwyczailiśmy się już do aktualnego layoutu. Ten nadal nie przejdzie dużego odświeżenia, ale zmiany mogą nie wszystkim się spodobać.

Zmiany w Mapach Google

Mapy Google doczekały się kilku mniejszych zmian. Przede wszystkim zmieniły się ikony pinezek, które nie będą już tak zaostrzone na dole. Zamiast tego Google stawia na bardziej zaokrąglony kształt. Z kolei ikony umieszczone w środku — w zależności od kategorii miejsca — będą okrągłe i o różnych kolorach. Na przykład kawiarnie są oznaczone na pomarańczowo.

Co to zmienia? Z jednej strony może się wydawać, że niewiele. Z drugiej strony ikonki są zdecydowanie mniejsze, przez co nie przesłaniają tak bardzo widoku na mapę, szczególnie w mocno zatłoczonych lokacjach. Poza tym nowy wygląd lepiej współgra z odświeżeniem kolorów, które wprowadzono w zeszłym roku.

Nowy wygląd systematycznie pojawia się u kolejnych użytkowników zarówno w wersji webowej Map Google, jak i w aplikacjach na Androida i iOS.

Źródło zdjęć: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google