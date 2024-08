Przeklęty SMS. Chwila nieuwagi i wyczyszczą ci konto bankowe

Eksperci z firmy ESET ostrzegają przed nowym, niezwykle niebezpiecznym oprogramowaniem. Za jego pomocą cyberprzestępcy mogą wyczyścić konto bankowe.

Firma ESET poinformowała o nowym, groźnym oprogramowaniu typu malware. Wykorzystuje ono moduł NFC w telefonie i w ten sposób jest w stanie wyczyścić nasze konto. Na szczęście stanie się to tylko wtedy, gdy wykażemy się skrajną nieodpowiedzialnością i niewiedzą.

Groźny malware NGate

Eksperci z firmy ESET nazwali malware NGate, właśnie z powodu wykorzystywania NFC. Cały proces kradzieży pieniędzy z konta jest dość skomplikowany, ale wciąż są osoby, które się nabierają na tego typu metody.

Wszystko zaczyna się od wiadomości SMS, w której cyberprzestępcy podszywają się pod bank. W niej informują o zagrożeniu dla naszego konta i konieczności zainstalowania aplikacji. Załączony link prowadzi do fałszywej strony internetowej, z której pobieramy appkę z zaszytym, niebezpiecznym oprogramowaniem.

W następnym kroku cyberprzestępcy dzwonią na nasz telefon, podając się za pracownika banku. Informują o wcześniej wysłanej wiadomości i konieczności zainstalowania aplikacji, w której musimy zmienić kod PIN do karty płatniczej.

Następnie proszą o włączenie NFC w telefonie i przyłożenie do niego karty. W ten sposób klonują jej dane na inny smartfon. Dzięki wcześniejszym krokom mają kod PIN do karty, który wcześniej rzekomo zmieniliśmy, dzięki czemu mogą udać się do bankomatu i wypłacić wszystkie pieniądze z naszego konta.

Google twierdzi, że w Sklepie Play nie ma żadnej aplikacji, która miałaby zaszyty malware NGate.

Zobacz: Straciłeś dowód osobisty? Sprawdź, co musisz zrobić

Zobacz: Tak sprzedawcy naciągają klientów. UOKiK nie ma dla nich litości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PhoneArena