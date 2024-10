Google Gemini: ulepszony generator obrazów Imagen 3 już dla wszystkich

Twórcy Google Gemini ogłosili dziś zapowiadaną już wcześniej zmianę – we wszystkich wersjach Gemini i na całym świecie będzie teraz można korzystać z najbardziej wydajnego i dokładnego modelu generowania obrazu, Imagen 3.

Image generation with Imagen 3 is now available to all Gemini users around the world.



Imagen 3 is our highest quality image generation model yet and brings an even higher degree of photorealism, better instruction following, and fewer distracting artifacts than ever before. pic.twitter.com/E8CrcyFcz5