Zdjęcia Google wykryją obrazy generowane przez AI

Obrazy tworzone przez AI zdobywają coraz większa popularność, a nieustannie ulepszane modele generatywnej sztucznej inteligencji popełniają już mniej błędów, zdradzających prawdziwe pochodzenie zdjęcia. Ludzie z sześcioma palcami albo nienaturalnymi uszami jak u elfów – to już powoli odchodzi do przeszłości, a coraz doskonalsze obrazy generowane przez AI są w stanie łatwo nas oszukać. Problem dotyczy też zdjęć edytowanych za pomocą AI.

Zdjęcia Google wyświetli informacje o AI

W Zdjęciach Google pojawi się niedługo funkcja, która pozwoli łatwiej rozpoznać, czy zdjęcie było tworzone lub modyfikowane przez AI. Jak pisze Android Authority, analiza kodu APK przyszłej wersji 7.3 Zdjęć Google wykazała, że aplikacja będzie wyświetlać informacje o tym, że obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

W kodzie odkryte zostały nowe znaczniki „id/ai_info”, „id/credit” i „id/digital_source_type”. Ten pierwszy najprawdopodobniej będzie wyświetlał na zdjęciu lub we właściwościach pliku informację „Made with Google AI”. Tego typu informacja zawarta jest w metadanych XMP każdego zdjęcia tworzonego lub edytowanego za pomocą sztucznej inteligencji Google, lecz obecnie Zdjęcia Google jej nie wyświetlają i nawet nie widać tego po zajrzeniu do właściwości pliku. Na podobnej zasadzie identyfikowane i wyświetlane będą tagi „AI-Generated with Google Photos” i „AI-Generated with Google”, którymi oznaczane są zdjęcia tworzone lub edytowane narzędziami Google AI.

Drugi wskaźnik odkryty w kodzie odnosi się do metadanych IPTC zawartych w polu Digital Source Type, wskazujących na to, w jaki sposób zostało wykonane zdjęcie – aparatem czy wytworzone komputerowo, w tym przez AI. Pozwoli to na namierzenie obrazów wygenerowanych przez inne modele AI. Ostatni wskaźnik, „ai_info”, dostarcza podobnych informacji, choć jego konkretne zastosowanie trudno jeszcze określić.

Nowe usprawnienie w Zdjęciach Google nie rozwiąże oczywiście problemu identyfikacji zdjęć generowanych przez AI, bo metadane można usunąć lub zmodyfikować. Mimo wszystko będzie trudniej nas oszukać.

