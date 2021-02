Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 209 zł

W sklepie Google Play znajdziemy zarówno aplikacje darmowe, jak i płatne tytuły. Oto kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Przy każdej aplikacji podaliśmy datę zakończenia promocji, pobraną ze sklepu Google Play.

Dot VPN Pro - Better than Free VPN (No Ads)

Normalna cena: 62,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 lutego)

Dot VPN Pro to pozbawiona reklam wersja jednego z dostępnych w sklepie Google Play klienta VPN. Narzędzie oferuje nieograniczoną przepustowość i dostęp do wielu wirtualnych lokalizacji, z których użytkownik może korzystać. Cała łączność z Internetem jest szyfrowana, aby uniemożliwić podejrzenie naszej aktywności przez niepowołane osoby.

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Normalna cena: 39,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 lutego)

Czas na nieco rozrywki. [VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight to gra fabularna ze specjalnymi dodatkami. Cele gry są typowe: pokonać wrogów, zebrać jak najwięcej skarbów i rozwinąć swoją postać tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Memorize: Learn French Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 22 lutego)

Czas pandemii nie sprzyja podróżowaniu po świecie, co nie znaczy, że nie warto poznawać nowych języków. Aplikacja Memorize: Learn French Words with Flashcards powinna Wam pozwolić na przyswojenie francuskiego słownictwa za pomocą tzw. fiszek. W aplikacji jest ich ponad 5000. Obejmują one najbardziej przydatne francuskie słowa z różnych kategorii: liczby, wskazówki, kolory, transport, podróże, kalendarz, hobby, jedzenie, zakupy, rodzina, natura, zdrowie, uczucia, ciało, randki, społeczeństwo, kultura, język, historia, kraje obce, edukacja, szkoła, gospodarka, nauka, biznes, studia i testy, nagłe wypadki itp.

2048 Puzzle Game

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 25 lutego)

2048 Puzzle Game to zestaw łamigłówek na długie zimowe wieczory, zabawnych i wciągających, okraszonych prostą, ale wysokiej jakości grafiką. W grze możemy zbierać pieniądze, za które kupimy dostęp do dodatkowych motywów.

90X Duplicate File Remover Pro

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 21 lutego)

90X Duplicate File Remover Pro to wyposażona w sztuczną inteligencję aplikacja, która może automatycznie wykrywać i czyścić podwójne filmy, obrazy, pliki muzyczne i inne. Pomoże to odzyskać nieco miejsca w pamięci telefonu.

Cat in the Woods VIP

Normalna cena: 6,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 24 lutego)

17 lutego obchodziliśmy dzień kota, więc w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć kociej aplikacji. Padło na grę rekreacyjną Cat in the Woods VIP, w której naszym zadaniem jest pomóc liderowi kociej gromadki w obronie lasu przed ludźmi oraz wzmacnianie jego siły.

AuditBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 25 lutego)

AuditBricks to narzędzie przygotowane z myślą o przeprowadzeniu audytu strony internetowej. Można z jej pomocą zarządzać pracą swojej witryny, przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa, znajdować wady, generować listy wymaganych prac i wiele innych. Przygotowywane raporty można uzupełnić o zdjęcia lub nagrania problemów, a następnie łatwo je udostępnić innym.

Glassy Icon Pack | For Nova Launcher and More

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 lutego)

Na koniec coś dla użytkowników Nova Launchera (ale nie tylko). Glassy Icon Pack to zestaw ikon z błyszczącym efektem szkła, których możemy użyć na swoim smartfonie lub tablecie z Androidem.

