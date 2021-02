W Mapach Google na Androida kupimy bilety komunikacji miejskiej

Są różne aplikacje, które umożliwiają zakup biletów komunikacji miejskiej. Wkrótce ma to być możliwe również w Mapach Google, na początek w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Mapy Google każdego dnia pomagają milionom ludzi na całym świecie bez wysiłku dotrzeć do celu. W najbliższych tygodniach do aplikacji na Androida trafi nowość przygotowana wspólnie z zespołem Google Pay. Będzie to możliwość płacenia za bilety komunikacji miejskiej bezpośrednio z Map Google, bez konieczności wyciągania portfela czy uruchamiania innej aplikacji.

Gdy zdecydujesz się na dojazd transportem publicznym i zobaczysz wskazówki dojazdu na Mapach, będziesz mógł wybrać opcję płatności telefonem za pośrednictwem kart kredytowych lub debetowych, które są już połączone z Twoim kontem Google Pay. Po wykupieniu biletu wystarczy przyłożyć telefon do czytnika lub pokazać bilet cyfrowy, aby szybko dostać się na pokład.

Możliwość płacenia za transport publiczny zostanie w Polsce uruchomiona w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Wszyscy dostaną dostęp do nowości w ciągu kilku najbliższych tygodni. W ramach tej usługi będzie można też kupować bilety w wielu innych europejskich miastach, między innymi w Pradze i Mediolanie.

Mapy Google umożliwiają także płacenie za parkingi w ponad 400 amerykańskich miastach. Obecnie trwają prace na tym, by funkcja ta trafiła również do Europy.

Źródło zdjęć: ztm.waw.pl

Źródło tekstu: Google