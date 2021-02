LastPass: korzystasz z darmowej wersji? Wkrótce stracisz kluczową funkcjonalność

Firma LogMeIn zapowiedziała poważne zmiany w popularnym menedżerze haseł LastPass. Już niedługo użytkownicy darmowego pakietu stracą dostęp do jednej z kluczowych funkcjonalności, o ile nie wykupią wersji Premium.

Nadchodzące zmiany dotkną wyłącznie darmowego pakietu LastPass Free. Już niedługo, bo od 16 marca, jego użytkownicy będą mogli korzystać z menedżera na nieograniczonej liczbie urządzeń, ale tylko jednego rodzaju: komputerów lub urządzeń mobilnych. Oznacza, to że w ramach darmowego pakietu nie będzie można równolegle korzystać z usługi np. na laptopie i smartfonie.

Biorąc pod uwagę, że możliwość korzystania z aplikacji na kilku urządzeniach jest jedną z kluczowych funkcjonalności menedżera haseł, wielu użytkowników z pewnością będzie szukała sposobu, żeby ją odzyskać. Dobra wiadomość jest taka, że będą mogli to zrobić. Zła - wyłącznie w ramach płatnego pakietu LastPass Premium, który zapewnia dostęp do usługi na nieograniczonej liczbie urządzeń obydwu kategorii. Jego cena to 2,90 euro miesięcznie.

Jaki jest cel planowanych zmian? Można podejrzewać, że chodzi o nakłonienie darmowych użytkowników do przejścia na jeden z płatnych planów. Szkoda tylko, że odbywa się to poprzez ograniczanie dostępu do podstawowej funkcjonalności i stawianie ich pod ścianą.

Źródło zdjęć: LogMeIn

Źródło tekstu: LogMeIn