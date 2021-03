Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 240 zł!

Przygotowaliśmy pierwsze w 2021 roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Miracast for Android to TV

Normalna cena: 36,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo

Miracast for Android to TV to aplikacja do przesyłania obrazu z telefonu na telewizor bezprzewodowo. Jak wskazuje nazwa, robi to z wykorzystaniem protokołu Miracast. Obsługiwane są wszystkie telewizory, monitory, rzutniki itp., które mają możliwość przyjęcia połączenia Miracast.

Decimal to Fraction Pro

Normalna cena: 2,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo

Decimal to Fraction Pro to pozbawiona reklam aplikacja do konwersji ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne. Aplikacja jest banalnie prosta i może pomóc w rozwiązywaniu zadań lub obliczeniach.

Touch Lock: Lock Touch Screen

Normalna cena: 2,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo

Touch Lock pozwala zablokować możliwość korzystania z ekranu dotykowego. Taka możliwość przyda się podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki z telefonu. Zmiana sposobu trzymania telefonu nie będzie ryzykowna. Tę aplikację obsługuje się z poziomu obszaru powiadomień.

File Manager Pro – File Explorer

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo

File manager Pro to prosty menedżer plików dla Androida. Pozwala łatwo zaznaczyć wiele plików jednocześnie i przeprowadzać operacje na wszystkich. File Manager Pro jest w stanie poradzić sobie z plikami przechowywanymi lokalnie i na dyskach w chmurze.

Kolekcja skórek dla Smart Launchera

SLT Coffee Break – Normalna cena: 15,99 zł

SLT Glassy – Normalna cena: 15,99 zł

SLT Hysteria – Normalna cena: 16,99 zł

SLT Iris – Normalna cena: 16,99 zł

SLT LimeLight – Normalna cena: 15,99 zł

SLT Living – Normalna cena: 16,99 zł

SLT Lunar – Normalna cena: 16,99 zł

SLT Nightmare – Normalna cena: 15,99 zł

SLT Retro – Normalna cena: 15,99 zł

SLT Theme Luxury – Normalna cena: 12,99 zł

SLT Venusian – Normalna cena: 15,99 zł

Wśród przecenionych aplikacji jest tym razem łakomy kąsek dla miłośników Smart Launchera – kolekcja skórek z różnym stylu, razem z pasującymi tapetami i zegarami dla ekranu głównego. Wybór jest spory i na pewno znajdziesz tu coś, co pasuje do Twojego stylu. Zaoszczędzić można kilkanaście złotych na każdej z nich.

Oczywiście by skorzystać ze skórek dla Smart Launchera trzeba mieć zainstalowany także ten launcher. Aplikacja jest dostępna w Google Play za darmo.

