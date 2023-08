Mapy Google wymyśliły. Nie będą pokazywać stacji benzynowych

Mapy Google przestały pokazywać lokalizację stacji benzynowych. Dotyczy to części użytkowników i ma sensowne uzasadnienie.

Mapy Google, chociaż nie są bez wady, to wciąż są najpopularniejszą aplikacją do nawigacji. Niektórzy zauważyli ostatnio ciekawą zmianę. Mapy Google części użytkowników przestały wyświetlać lokalizację stacji benzynowych, ale wbrew pozorom wcale nie jest to głupie.

Mapy Google bez stacji benzynowych

Taka zmiana jest celowa i została zaplanowana przez Google. Co ważne, dotyczy tylko użytkowników Map w wersji na Android Auto. Poza tym stacje benzynowe zostały usunięte tylko w przypadku samochodów elektrycznych. To ma mnóstwo sensu, bo posiadaczy elektryków nie interesuje to, gdzie mogą zatankować benzynę lub olej napędowy, bo ich zwyczajnie nie potrzebują.

Aby ułatwić użytkownikom uzyskiwanie najistotniejszych informacji podczas korzystania z nawigacji, w zeszłym roku dodaliśmy dla kierowców pojazdów elektrycznych możliwość wyświetlania skrótów do stacji ładowania zamiast stacji benzynowych w Mapach Google dla Androida Auto.

- pisze Google w swoim komunikacie.

Poza tym Mapy Google pozwalają zaplanować podróż z kolejnymi przystankami przy ładowarkach. To jednak nie koniec. Posiadacze samochodów elektrycznych mogą nawet sprawdzić szybkość ładowania w poszczególnych punktach, a także rodzaj stosowanych wtyczek. Nie wiemy, czy działa to również w Polsce, ale bezpiecznie chyba możemy założyć, że nie do końca. Oby w przyszłości się to zmieniło.

