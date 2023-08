Mapy Google z dziwną zmianą. Uważaj, co i jak klikasz

Tryb pełnoekranowy ma być teraz uruchamiany nie pojedynczym stuknięciem, ale konkretnym gestem, co zdaniem komentatorów wprowadza niepotrzebny bałagan

Mapy Google cały czas pracują nad tym, by zaoferować interfejs możliwie najbardziej przystępny, czego obrazowym przykładem są poprawki wprowadzone ostatnio w Android Auto. Najnowsza zmiana to jednak coś innego, gdyż wcale nie daje powszechnego przekonania, że UI idzie ku lepszemu.

Chcąc uruchomić nawigację na pełnym ekranie smartfonu, bez paska wyszukiwania i reszty nakładek, dotychczas wystarczyło stuknąć palcem w dowolnym miejscu. Ale twórcy tę mechanikę zmienili i jak donosi serwis „Tom's Guide”, zdecydowali się wprowadzić w tym miejscu konkretny gest. Mianowicie teraz, aby uzyskać analogiczny efekt, trzeba przeciągnąć palcem od paska wyszukiwania w górę.

Pomysł ten wynika ponoć z dążenia do przypisania pojedynczym stuknięciom innej funkcji; umieszczania na mapie znaczników. Co jednak ciekawe, stuknięcie wciąż pozwala powrócić do widoku domyślnego z dodatkowymi elementami.

Dziennikarz David Douieb zauważa, że niniejsza zmiana jest dość niezrozumiała. Z pewnością bowiem wpłynie na nawyki użytkowników Google Maps, którzy przed długie lata byli przyzwyczajeni do określonego rozwiązania, a teraz muszą to przyzwyczajenie zmienić.

Inna sprawa, że gest ewidentnie planowany był od dłuższego czasu. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiły się już w lutym bieżącego roku, kiedy to został przetestowany na wąskiej grupie użytkowników. Niemniej w końcu ma trafić do wszystkich, zarówno na Androidzie, jak i iOS.

