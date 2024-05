Zaktualizuj Mapy Google. Od razu zauważysz zmianę

Mapy Google to popularna aplikacja GPS, bez której już nie wyobrażamy sobie poruszania się. Aby utrzymać swój system nawigacji na najwyższym poziomie i nie dać się wyprzedzić konkurencji Waze, Google regularnie dokonuje aktualizacji, których celem jest poprawa komfortu użytkownika.

Tym razem, aktualizacja dotyczy interfejsu aplikacji, który staje się bardziej przejrzysty i co za tym idzie - bardziej intuicyjny w obsłudze. Wszelkie zmiany zostały zaprezentowane podczas ostatniej konferencji Google I/O.

