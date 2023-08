Google zrobi to za Ciebie. Koniec dawnego Internetu

Google szykuje nowość, która zaskakuje. W przeglądarce Chrome na stałe zagości sztuczna inteligencja, która pomoże nam w przeglądaniu sieci.

Sztuczna inteligencja, czy tego chcemy, czy nie, na stałe zagościła już w naszych życiach. Stało się tak za sprawą wielu narzędzi i programów, z których korzystamy na co dzień i zapowiada się, że będzie ich tylko więcej. Nawet przeglądarka Google Chrome zamierza zaprząc AI do pracy, aby ta ułatwiła nam przeglądanie Internetu.

Chrome wprowadza zaskakującą nowość

Google zamierza wprowadzić w przeglądarce Chrome pewne elementy z SGE, czyli Search Generative Experience, które napędzane jest sztuczną inteligencją. Na podobny krok zdecydował się już Microsoft w przypadku Edge, które przecież też bazuje na Chromium.

Co to oznacza dla użytkowników Google Chrome? Przede wszystkim nowość pojawi się zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej i to na Androidzie oraz iOS. Ale czym ta nowość jest? To między innymi podsumowania dłuższych artykułów, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tak, AI przeczyta za Ciebie długi tekst i go streści.

Nie stanie się to automatycznie. Konieczne będzie wybranie odpowiedniej funkcji. Ta dostępna będzie tylko dla darmowych artykułów i nie da się za jej pomocą streszczać tekstów ukrytych za tzw. paywallem. Poza tym SGE pozwoli w łatwy sposób dowiedzieć się, na jakie pytania odpowiada dany tekst i nawet znaleźć konkretne fragmenty, gdzie taka odpowiedź się znajduje.

Jest jednak haczyk. Funkcja na razie nie będzie dostępna dla wszystkich. Póki co skorzystają z niej tylko osoby, które zapisały się do programu testów eksperymentów w Search Labs. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to wystarczy przejść na dedykowaną do tego stronę.

