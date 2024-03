Możesz zmienić menedżera haseł w Chrome na Androida, ale lepiej poczekaj

Chrome na Androida domyślnie używa menedżera haseł Google i własnej funkcji autouzupełniania. Teraz można to zmienić, sięgając po rozwiązania innych firm. Warto jednak jeszcze z tym poczekać, ponieważ nie działa to jeszcze w 100% niezawodnie.

Na systemie Android możemy skorzystać z dowolnego spośród wybranych na ten system menedżerów haseł czy dostawców autouzupełniania. Nie dotyczy to jednak Chrome'a, którego użytkownicy muszą polegać na menedżerze haseł Google oraz autouzupełnianiu Chrome. A w zasadzie tak było do tej pory, ponieważ można już włączyć funkcję, dzięki której również w przeglądarce internetowej firmy Google można zmienić menedżera haseł i dostawcę autouzupełniania.

Zmiana menedżera haseł w Chrome na Androida

Nowa funkcja jest dostępna zarówno w stabilnej wersji przeglądarki Chrome, jak i jej wersjach Beta oraz Canary. By móc z niej skorzystać, trzeba jednak przełączyć flagę w chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure. Wtedy wystarczy przejść do ustawień Chrome'a, znaleźć link do opcji autouzupełniania i wybrać pozycję "Użyj innych dostawców". Przeglądarka wybierze ogólnosystemowego menedżera haseł, wybranego jako domyślny w ustawieniach Androida.

Nie wszystko działa prawidłowo

Serwis Android Authority odkrył, że choć można zmienić menedżera haseł w przeglądarce Chrome w sposób opisany powyżej, to nie wszystko potem działa w oczekiwany sposób. Menedżery haseł innych firm nie sugerują od razu zapisanych nazw użytkowników, choć prawidłowo podpowiadają hasła. Nie pokazują również monitu o możliwości zapisania danych uwierzytelniających po ich pierwszym użyciu. Można jednak nużyć przycisku, dzięki któremu te dane wprowadzimy ręcznie do późniejszego wykorzystania.

Krótko mówiąc, rozwiązanie umożliwiające zmianę menedżera haseł i dostawcy autouzupełniania w przeglądarce Chrome na Androida wymaga jeszcze dopracowania. Dlatego warto jeszcze trochę poczekać.

