Masz samsunga? Na wszelki wypadek zmień tę aplikację

Niektórzy użytkownicy smartfonów Samsung mają problem z obsługą wiadomości RCS. Aplikacja wiadomości dostarczana przez Samsunga, na zmianę przechodzi na bogatsze wiadomości RCS, to znów wraca do zwykłych SMS-ów.

RCS to przyszłość wiadomości tekstowych

Usługa Rich Communication Services (RCS) umożliwia użytkownikom Androida korzystanie z zaawansowanych funkcji podczas wysyłania wiadomości do innych użytkowników Androida za pośrednictwem platformy RCS. To rozwiązanie bardzo podobne do iMessage u Apple'a.

Te funkcje obejmują szyfrowanie end-to-end, potwierdzenia odczytu, wskaźniki pisania, udostępnianie wysokiej jakości obrazów, możliwość pisania dłuższych wiadomości i wiele innych. W tym roku Apple planuje dodać wsparcie dla RCS w iPhone'ach, co pozwoli użytkownikom iPhone'ów na korzystanie z wymienionych funkcji podczas czatów z użytkownikami Androida.

RCS jest już chwilę na rynku, ale Samsung ma z nim jakiś problem

Według informacji portalu SamMobile, niektórzy użytkownicy telefonów Galaxy mają problemy z korzystaniem z RCS-a. Na portalu Reddit niektórzy posiadacze telefonów z systemem Android zauważyli, że rozmowy z niektórymi użytkownikami urządzeń Samsunga przełączają się między RCS-em a tradycyjnymi SMS-ami. Jak napisał jeden z użytkowników Reddita o pseudonimie atehrani, Korzystam z Google Messages i z przyjaciółmi korzystającymi z Samsung Messages, czasami otrzymuję RCS, a czasami przechodzi na SMS-y. I zgłoszeń tego typu jest coraz więcej.

Problem jest o tyle istotny, że osoby przekonane o tym, że wysyłają wiadomości RCS nagle tracą wszystkie funkcje dodatkowe i przesyłany jest zwykły tekst. Co jednak jeszcze ciekawsze, funkcja potrafi nagle wrócić i wszystko działa znów poprawnie... aż przestanie.

Nie działa RCS? Rozwiązanie jest proste

Występowanie problemu jedynie na telefonach Samsunga zdaje się jasno wskazywać błąd po stronie oprogramowania, a dokładnie aplikacji Wiadomości (Samsung Messages) koreańskiego giganta. Możemy więc spodziewać się aktualizacji tej aplikacji w niedalekiej przyszłości lub wziąć sprawy w swoje ręce już teraz.

Aplikacja producenta służąca do obsługi wiadomości nie jest dla użytkowników Androida wyborem jedynym i ostatecznym. W każdej chwili istnieje możliwość zainstalowania jednej z wielu alternatyw. By mieć 100% pewności, że wiadomości RCS zadziałają proprawnie, należy pobrać aplikację Wiadomości Google (Google Messages) i uczynić ją domyślną do obsługi wiadomości tekstowych.

Źródło zdjęć: Telepolis - Marian Szutiak

Źródło tekstu: SamMobile, Reddit, wł