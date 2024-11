Gmail szykuje genialną nowość. Dużo ułatwi

Gmail wkrótce może zostać wzbogacony o bardzo przydatną nowość. Skończy się problem tworzenia dodatkowych kont e-mail.

Czasami zdarza się, że chcemy się zarejestrować w jakieś usłudze lub serwisie, w których nie chcemy podawać swojego głównego adresu e-mail. Wiele osób ma na takie potrzeby dodatkowe skrzynki, a inni korzystają z tzw. adresów tymczasowych. Wkrótce korzystanie z nich może być zbędne, ponieważ Gmail pracuje nad pewną nowością.

Gmail z niezwykle przydatną nowością

Eksperci z serwisu Android Authority przeanalizowali najnowszą wersję aplikacji Gmail na Androida i znaleźli w niej kilka interesujących wzmianek. Wygląda na to, że Google pracuje nad nową funkcją, która otrzymała nazwę "Shield Email". Dzięki niej korzystanie z tymczasowych skrzynek pocztowych może odejść do lamusa.

Shield Email to właśnie możliwość tworzenia tymczasowych skrzynek e-mail, które będą niejako przypisane do głównego konta. Wszystkie wiadomości, które trafią na taki adres, będą przekierowywane na główną skrzynkę. Jeśli już nie będziemy chcieli ich dostawać, to wystarczy usunąć tymczasowych adres i problem z głowy. Nie jest to jeszcze do końca pewne, ale prawdopodobnie Gmail pozwoli na utworzenie kilku takich adresów jednocześnie.

Wzmianki w kodzie aplikacji Gmail na Androida sugerują, że w Google trwają prace nad taką funkcją. Jednak nie możemy mieć pewności, że przerodzą się one w działającą nowość. Miejmy taką nadzieję, bo zapowiada się obiecująco.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority