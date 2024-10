Gmail staje się sprytniejszy. Będziesz mniej czytał, więcej robił

Właśnie nadchodzi nowa funkcja aplikacji Gmail na smartfonach. Może nam ona zaoszczędzić sporo czasu.

Karty podsumowań w Gmailu zapewnią nam więcej opcji

Już od dłuższego czasu Gmail oferuje karty podsumowań, które wyciągają użyteczne informacje z maili i przedstawiają je w skróconej formie w podglądzie wiadomości. Do tej pory głównie związane były z trackingiem przesyłek lub podglądem zamówień w sklepach internetowych. Teraz Google dodaje kontekstowe przyciski do wspominanych kart.

Gmail ma również wprowadzić możliwość organizowania kluczowych informacji z wielu wiadomości jednocześnie oraz możliwość otrzymywania aktualizacji statusów w czasie rzeczywistym.

W praktyce nowa funkcja wyświetli przyciski odsyłające do śledzenia paczki i podglądu szczegółów zamówienia, a jednocześnie wyświetli nam pasek postępu pokazujący obecną lokację wysyłanego przedmiotu i najnowsze statusy zamówienia.

Google już teraz rozpoczęło rozsyłanie tej nowej aktualizacji Gmaila, zarówno na Androidzie, jak i iOS. W przypadku jej braku, można ją wymusić ręcznie wchodząc w aplikacji Gmail do Menu -> Ustawienia -> Ogólne -> Inteligentne funkcje i personalizacja.

Karty podsumowań mają wkrótce otrzymać szerokie wsparcie takich zawartości w naszej skrzynce pocztowe, jak zakupów, wydarzeń (np. koncertów), wyjazdów i rachunków. Otrzymają one przyciski kontekstowych akcji takie, jak "przypomnij mi", "zaproś innych", "otrzymaj wskazówki" i inne. Oprócz tego Google niedługo wprowadzi sekcję "już wkrótce", która informuje użytkowników o nadchodzących wydarzeniach związanych z kartą podsumowań.

W dalszej kolejności, Google również wprowadza funkcję Gmail Q&A na iPhone'y, dzięki której możemy używać naturalnego języka, aby wydobyć konkretne informacje, np. "pokaż mi nieprzeczytane wiadomości od XYZ" albo "przypomnij mi maile o planowaniu kwartalnym". Ta funkcja również potrafi podsumować maile. Wsparcie tej funkcji na razie jest ograniczone do języka angielskiego, a do tego wymagany jest abonament Workspace lub Google One AI.

