Gmail z cenną nowością. Wystarczy jedno kliknięcie

Google wprowadza do Gmaila małą, ale bardzo cenną nowość. Co ciekawe, na początek skorzystają z niej użytkownicy systemu iOS.

Twoja skrzynka Gmail zasypana jest setkami wiadomości pochodzącymi z list mailingowych, z których nie korzystasz i o których nie pamiętasz? Dziś to problem chyba każdego użytkownika – jesteśmy na każdym kroku namawiani na zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newsletterów i innych nie zawsze potrzebnych treści, które z czasem tylko zapychają skrzynkę.

Google od jakiegoś czasu pracuje nad łatwiejszym mechanizmem kontroli takich wiadomości. Chodzi o łatwą możliwość anulowania subskrypcji.

Przycisk anulowania subskrypcji debiutuje na iOS

Z nowej funkcji mogą już korzystać użytkownicy aplikacji Gmail na iOS. Google po cichu wprowadził to rozwiązanie użytkownikom sprzętu Apple, choć można było oczekiwać, że zadebiutuje najpierw na Androidzie.

Teraz użytkownicy Gmaila na iOS mogą anulować subskrypcję, klikając duży i łatwo dostępny przycisk, który znajduje się z prawej strony okna aplikacji na wysokości nadawcy wiadomości e-mail, tuż pod tytułem wiadomości.

Fot: Android Authority

To bardzo duże ułatwienie – dotąd funkcja „Anuluj subskrypcję” była schowana w menu pod przyciskiem z trzema kropkami (i wciąż tam jest na Androidzie), a wielu użytkowników nawet nie wie o jej istnieniu. Odbiorcy mogą też przewinąć treść maila na sam dół, by w treści wiadomości kliknąć link rezygnacji z otrzymania niepotrzebnych wiadomości, o ile nadawca umieścił go w treści. Taki sam przycisk „Anuluj subskrypcję” przy nadawcy jest już od jakiegoś czasu dostępny w Gmailu w wersji webowej.

Nowy przycisk „Anuluj subskrypcję” nie jest jeszcze dostępny w Gmailu na Androidzie, ale po debiucie na iOS wkrótce powinien też pojawić się na własnej platformie Google.

Osobny temat to skuteczność tej funkcji – w wielu przypadkach maile przysyłane przez sklepy internetowe czy dostawców usług nie pozwalają na łatwe anulowanie subskrypcji, czy to z menu Gmaila, czy za pomocą przycisku. W skrajnych przypadkach trzeba się zalogować do własnego konta u nadawcy i w ustawieniach wyłączyć wysyłanie treści marketingowych.

Zobacz: Google ogarnie fałszywe SMS-y? Pracownik: mogłyby być jak Gmail

Zobacz: Gmail. Nowa funkcja to drobiazg, ale też ogromne ułatwienie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority