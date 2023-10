Gmail. Nowa funkcja to drobiazg, ale też ogromne ułatwienie

Jeszcze w tym miesiącu aplikacja Gmail zostanie wzbogacona o nową funkcję. Ta powinna być znana użytkownikom z innych serwisów czy usług.

Potwierdziły się doniesienia z zeszłego miesiąca. Jeszcze w październiku aplikacja Gmail zostanie zaktualizowana i otrzyma nową funkcję. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Google'a.

Nowość w Gmail

W tym miesiącu aplikacja Gmail zostanie wzbogacona o reakcje za pomocą emoji. Tak, pod każdą otrzymaną wiadomością będzie mógł dodać wybraną przez siebie emotkę. To funkcja doskonale znana z wielu komunikatorów, jak chociażby WhatsApp, Messenger czy Telegram.

Może się wydawać, że to nieprzydatna głupota, ale w rzeczywistości funkcja może mieć sensowne zastosowanie. Zareagowanie odpowiednią emotką może być traktowane jako forma odpowiedzi na wiadomość. Może to być przydatne szczególnie wtedy, gdy akurat nie mamy czasu pisać e-maila. Wystarczy reakcja i nasz rozmówca powinien wiedzieć, o co nam chodzi.

Wysłane emoji da się cofnąć. Domyślnie mamy na to od 5 do 30 sekund, ale można to zmienić w ustawieniach aplikacji. Nowa funkcja będzie udostępniana falami, więc nie wszyscy użytkownicy zobaczą ją w tym samym czasie.

