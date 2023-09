Google się ogarnął. Tej funkcji brakowało chyba każdemu

Jest taka funkcja, która wydaje się wręcz podstawą każdej aplikacji pocztowej, a jednak Gmail na Androida przez lata jej nie miał. W końcu się jednak doczekał.

Gmail jako aplikacja to prawdopodobnie najpopularniejszy klient poczty e-mail na Androida. I słusznie, bo abstrahując już od domyślnej obecności na niemal każdym smartfonie, jest narzędziem naprawdę kompetentnym. Z jednym drobnym, ale irytującym wyjątkiem.

Z jakiegoś powodu Gmail na Androida nie posiadał dotychczas opcji zaznaczenia wszystkich wiadomości. Wybieranie zbiorcze było wprawdzie możliwe, ale tylko poprzez ręczne przeklikiwanie się przez kolejne wątki. Chcąc natomiast usunąć większy wolumen poczty, najłatwiej było skorzystać z komputera i wersji przeglądarkowej. Ale koniec tego.

Jak zauważa serwis „9to5Google”. w nowych wersjach aplikacji Gmail w końcu pojawia się wyczekiwana funkcja zaznacz wszystko. Służy do tego pole wyboru, które wyświetla się nad listą korespondencji w momencie ręcznego zaznaczenia pierwszej wiadomości.

Niestety już teraz wiemy, że nie jest to rozwiązanie idealne i przeglądarka najpewniej dalej będzie potrzebna. W istocie rzeczy bowiem termin wszystko oznacza w tym przypadku maksymalnie 50 wiadomości, przez co wykasowanie lub zarchiwizowanie jednym ruchem większej części skrzynki pozostaje niemożliwe.

Tak czy siak, zmianę trzeba ocenić na plus. Pytanie co najwyżej, kiedy trafi ona na iOS, gdyż na razie została zaobserwowana jedynie na Androidzie. Nie ukrywajmy, miło byłoby także, gdyby Google nieco zwiększył limit zaznaczania zbiorczego. No, ale najwyraźniej nie można mieć od razu wszystkiego.

