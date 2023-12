Podejrzany SMS? Ograj oszusta darmową aplikacją

Google chciałby, aby nowoczesne filtry antyspamowe Gmaila były wykorzystywane także do ochrony przed szkodliwymi SMS-ami – zdradził Elie Bursztein, szef zespołu ds. badań nad bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Nie jest jedyny z takim pomysłem, a ktoś już nawet zdołał swoją wizję zmaterializować.

Co by nie mówić, Gmail znany jest z tego, że radzi sobie z filtrowaniem zarówno spamu, jak i prób oszustwa zaskakująco kompetentnie. W dodatku od niedawna robi to ponoć jeszcze lepiej, dokładniej o ok. 38 proc., co ma zawdzięczać nowemu algorytmowi RETVec.

Elie Bursztein, szef zespołu ds. badań nad bezpieczeństwem i przeciwdziałania nadużyciom w Google, w rozmowie z branżowym magazynem SC Media idzie za ciosem. Jak przekonuje, podobne rozwiązanie można byłoby z powodzeniem wykorzystać również do walki z niechcianymi SMS-ami.

Sztuczna inteligencja przeciwko złodziejom

Narzędzie RETVec zostało stworzone po godzinach przez innego pracownika Google, programistę Lucę Invernizziego. Służy do wektoryzacji tekstu, czyli najprościej rzecz ujmując, zamiany go na wektory liczb rzeczywistych. W takim formacie nadaje się on do analizy przez sztuczną inteligencję. Dodajmy, sam ten pomysł absolutnie nie jest nowy, ale klucz stanowi tu ponoć precyzja.

W odróżnieniu od wielu odpowiedników, RETVec miał zostać przeszkolony pod kątem szczególnej odporności na manipulacje – zachwala autor. Dzięki temu nie straszne mają być mu typowe sztuczki atakujących, takie jak stosowanie homoglifów, celowe literówki czy tzw. hack-mowa.

RETVec rozumie 157 języków, a jego zestaw danych obejmuje bagatela 1,9 mld tokenów. Co jednak w tym przypadku najistotniejsze, Invernizzi udostępnia swoje dzieło na zasadach otwartego źródła. Tak więc efektywnie skorzystać może z niego każdy zainteresowany, do czego Bursztein niniejszym gorąco zachęca.

FBI: liczba oszustw internetowych stale rośnie

Według danych FBI, w samych tylko Stanach Zjednoczonych w okresie przedświątecznym 2022 roku dokonano oszustw internetowych na łączną kwotę ponad 73 mln dol. (ok. 294 mln zł). Agencja spodziewa się, że w przyszłości wartość ta będzie już jedynie rosnąć.

Przeprowadzone przez IBM badanie miało wykazać, że FraudGPT, chatbot służący do generowania fałszywych wiadomości, jest równie skuteczny co kilkuosobowy zespół ekspertów w dziedzinie socjotechniki. Tyle że kosztuje raptem 200 dol. za miesiąc (ok. 805 zł) i realizuje powierzone mu zadanie w kilkanaście sekund, a nie w parę godzin jak ludzie.

To narzędzie warto znać

Czy jednak Google zamierza zrobić z tym coś więcej? – zapytacie. Cóż, na razie od słów do czynów przeszła inna firma, znany z tworzenia oprogramowania antywirusowego Norton. Spółka, skądinąd również z Mountain View, zaprezentowała ciekawą aplikację mobilną na Androida i iOS o nazwie Genie.

Norton Genie wykorzystuje podobne rozwiązania do tych, które zachwalają Bursztein i Invernizzi. Mianowicie skanuje przesłane wiadomości pod kątem oznak phishingu, a także może generować odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące podejrzanych treści. Jest dostępne za darmo w Sklepie Play oraz App Store.

