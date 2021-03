Disney+ ma już 100 milionów użytkowników

Disney pokonał właśnie kolejną granicę. Tym razem pękła symboliczna bariera 100 milionów subskrybentów.

Disney+ oficjalnie zadebiutował 12 listopada 2019. Mało kto wtedy obstawiał, że serwis rozrośnie się tak szybko. Nie zakładali tego nawet sami jego twórcy. Disney+ wykonał bowiem założenia na 2024 już w listopadzie zeszłego roku. Serwis miał 50 milionów użytkowników w kwietniu zeszłego roku, w ostatnim miesiącu było to z kolei 95 milionów osób. Teraz Disney+ ma już 100 milionów subskrybentów. Usługa jest obecnie dostępna w 59 państwach świata. Disney przyspieszył rozwój Disneya+, kiedy spadł przychód z Disneylandów.

Jak wygląda popularność Disneya na tle konkurencji? Najważniejszym jego przeciwnikiem na rynku jest Netflix, który ma 200 milionów użytkowników na świecie. Z naszej perspektywy Netflix ma jedną gigantyczną przewagę nad serwisem Disneya. Jest nią... dostępność na terenie Polski. Najprawdopodobniej w połowie roku w Polsce HBO Max zastąpi HBO Go. To część światowego planu HBO - obecnie wersja Max dostępna jest tylko w USA. Jeśli chodzi o Disneya+ to patrząc na rozwój serwisu, to debiut w 2021 powinien wydawać się oczywisty. No właśnie. Powinien.

Zobacz: Disney+ ma już 95 milionów subskrybentów

Zobacz: Disney+ dostaje nowe treści i... drożeje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: reuters, wł