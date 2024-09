Lubiana przez Polaków aplikacja 3-krotnie podrożała. O co chodzi?

Popularna aplikacja do tworzenia projektów podniosła swoją cenę aż czterokrotnie. Decyzja ta wzbudziła ogromne poruszenie w sieci. Firma ma jednak wytłumaczenie.

Canva podniosła ceny subskrypcji użytkownikom, korzystającym z pakietu dla zespołów. I może nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że w przeciągu zaledwie jednej nocy, cena tej usługi podniosła się aż trzykrotnie.

Canva price increase is one of the biggest increases I have ever seen YoY. pic.twitter.com/8MOEYMcRm3 — Will Sanders (@wlsndrs) August 30, 2024

300% podwyżki subskrypcji Canvy Teams

Firma tłumaczy swoją decyzję zastosowaniem AI w produkcie. Wiąże się to z ogromnymi kosztami, które musi ponieść Canva, by zapewnić użytkownikom płynność działania systemów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Na fali boomu na AI, także w Canvie pojawiły się narzędzia wspomagane generatywną sztuczną inteligencją. Niestety, tego typu postęp kosztuje. I to niemało.

Według serwisu The Verge, subskrybenci Canvy z różnych zespołów, zaczęli otrzymywać maile odnośnie podwyżej cen subskrypcji. I tak w samych Stanach Zjednoczonych, opłata z 120 dolarów (465 złotych) rocznie skoczyła do 500 dolarów (ok. 1937 złotych). Były też oferty rabatowe, które oferowały 300 dolarów (1162 złotych) na pierwszy rok. W dalszym ciągu podwyżka jest zauważalna.

Brak publicznych komunikatów odnośnie podwyżek w aplikacji. Póki co przekazywane są one wyłącznie poprzez e-maile skierowane do konkretnych użytkowników. Podwyżki póki co nie dotknęły Canvy Pro i Canvy Enterprise. Sami przekonamy się, na jak długo. W dalszym ciągu możemy też korzystać z bezpłatnej wersji aplikacji.

