Bezprzewodowy tryb Dex może pojawić się wraz z Note20

Użytkownicy Samsunga mogą korzystać z DeX - podpina się smartfona kablem smartfona do monitora lub odbiornika telewizyjnego i już można zmienić telefon w komputer. Ale prawdopodobnie już za niedługo kabel nie będzie potrzebny.

Samsung zaprezentował światu DeX w 2018 roku, przy okazji premiery ówczesnego flagowca - Galaxy S8. Jak pisze o tej funkcji sam producent: "Wkrocz w nową rzeczywistość funkcji komputerów osobistych z Samsung DeX. Po mistrzowsku wykonuj wiele zadań na różnych urządzeniach. Podłącz urządzenie Galaxy do monitora lub odbiornika telewizyjnego, aby móc wykonywać zadania na dużym ekranie. Teraz jedynie przy użycia kabla USB możesz wykorzystywać potencjał swojego telefonu na komputerze osobistym i komputerze Mac dzięki Samsung DeX." Pomysł ten może przypominać proponowane przez Microsoft Continuum.

Jak jednak wszyscy wiemy, bycie "uwiązanym na kablu" w przypadku smartfona nie jest dobrym doświadczeniem, dlatego wielu fanów marki nieraz pytało producenta o możliwość korzystania z DeX w trybie bezprzewodowym. I być może taki pojawi się właśnie wraz z Galaxy Note20. W aplikacji Samsung Tips wypatrzono kartę, która odczytuje DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS. W jej opisie widzimy: "pozwala korzystać z funkcji DeX bez kabla".

Zobacz też: Samsung Galaxy S20 Lite pojawia się w Geekbench

Słowo DREAM to rzecz warta uwagi. Dlaczego? Modele S8 i S8+ miały nazwy kodowe "dream" oraz "dream2". Może to oznaczać, że funkcja będzie dostępna również dla tych starszych modeli (mają 2,5 roku). Byłby to ze strony producenta bardzo miły gest. Z innego źródła wiemy, że niezależnie od innych zmian, do DeX zostanie dodana obsługa gestu polegającego na przesunięciu trzema palcami - pozwoli to na zmianę widoku pomiędzy ekranami. A kiedy to wszystko? Galaxy Note20 zadebiutuje 5 sierpnia, wiec prawdopodobnie wtedy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Neowin

Źródło tekstu: Neowin