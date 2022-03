Bayraktar TB2 na uspokojenie. Brawurowy pomysł rządu Ukrainy

Bayraktar stał się symbolem precyzji i niezłomności ukraińskiego wojska. Dron rozpoznawczo-bojowy okazał się diabelnie skuteczny nie tylko w niszczeniu jednostek naziemnych. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy widzi w nim potencjał także, gdy trzeba podnieść obywateli na duchu.

W aplikacji Diia (Дія), czyli ukraińskim odpowiedniku mObywatela, możesz pilotować Bayraktar. Serio! Oczywiście to tylko gra, ale fakt jej obecności w aplikacji rządowej wart jest odnotowania.

Bayraktar dla każdego!

Minister Transformacji Cyfrowej Michaił Fiodorow poinformował na Telegramie, że do aplikacji rządowej dodana została gra wojenna eBayraktar. Celem jest oczywiście unieszkodliwienie rosyjskich czołgów atakiem z powietrza. Czołgi nie mogą dojechać do ukraińskich punktów kontrolnych.

Co ciekawe, w aplikacji znajdzie się też ogólnonarodowy ranking graczy. Punkty są przyznawane za każdy zniszczony czołg okupanta. Według słów ministra Fiodorowa gra ma być sposobem na ukojenie zszarganych nerwów. Z jego słów wynika też, że obywatele prosili o możliwość kontrolowania Bayraktarów.

By uzyskać dostęp do gry eBayraktar, wystarczy zaktualizować aplikację Diia. Gra została przygotowana w taki sposób, by przypominała widok pilota drona. Nie jestem tylko przekonana, czy wpajanie nienawiści do litery „Z” to dobry kierunek.

Na koniec piosenka o nowym bohaterze narodowym Ukrainy, która również szturmem podbiła internet.

