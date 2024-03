Apple chce żebyś przeszedł na Androida. Chętnie w tym pomoże

Apple szykuje nowe narzędzie, które pozwoli w wygodny sposób przenieść dane z iPhone'a na urządzenia z Androidem.

Nie ma chyba drugiej firmy, która tak mocno odczułaby konsekwencje wprowadzenia aktu o rynkach cyfrowych (DMA) jak Apple. Choć gigant z Cupertino broni się jak może przed wymogiem otwierania swojego ekosystemu i dopuszczania do niego konkurencji (niestety póki co całkiem skutecznie), to od części nowych obowiązków wymigać się nie może.

Apple szykuje narzędzie do migracji na Androida

Jednym z nich jest konieczność umożliwienia użytkownikom łatwego przeniesienia swoich danych z telefonów z systemem iOS na urządzenia innych producentów. Już Apple wprowadzi nowe narzędzie, dzięki któremu proces ten ma być znacznie łatwiejszy. Według raportu złożonego przez firmę Komisji Europejskiej, trafi ono do użytkowników jesienią 2025 roku.

Aktualnie nie znamy szczegółów, jak cały proces miałby wyglądać oraz czy będą mogli z niego skorzystać użytkownicy spoza Unii Europejskiej (pewnie nie). Samo pojawienie się takiego rozwiązania jest jednak o tyle istotne, że analogiczne narzędzia firm trzecich - np. aplikacja Switch to Android przygotowana przez Google - nie są w stanie przenieść niektórych danych. Dotyczy to m.in. płatnych aplikacji, alarmów czy zakładek w aplikacji Safari. Musimy je albo ręcznie odtworzyć (lub odkupić) na nowym urządzeniu, albo pogodzić się z tym, że na zawsze utknęły w ekosystemie Apple.

Autorskie rozwiązanie producenta w teorii powinno być pozbawione takich niedogodności, ale na ile gigant z Cupertino ma zamiar iść na rękę "uciekinierom" dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google