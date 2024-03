Samochodu Apple nie będzie. Ujawniono, dlaczego

Apple Car nie powstanie. Projekt, który był rozwijany podobno od 10 lat, trafił do kosza. Czemu? Powodów jest kilka.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że elektryczny samochód Apple Car nie powstanie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Projekt, który był rozwijany od dekady, został anulowany i firma z Cupertino odpuszcza ten rynek. Decyzja może zaskakiwać, ale jest kilka powodów, które na to wpłynęły.

Co się stało z samochodem Apple?

Tekst na ten temat został opublikowany przez Marka Gurmana z serwisu Bloomberg. Z jego informacji wynika, że prototyp Apple Car był... minivanem z zaokrąglonymi krawędziami. Z wyglądu miał przypominać chlebak i też tak podobno był nazywany potocznie przez pracowników firmy z Cupertino. Auto miało przesuwane drzwi, opony z białymi bokami oraz duży, szklany dach.

Decyzja Apple, aby stworzyć minivana, może dziwić, ale warto pamiętać, że był to tylko prototyp. Ostatecznie samochód mógł być sedanem, podobnym do Tesli i innym modeli z tej kategorii. Zresztą w którymś momencie Apple miał rozważać zakup firmy Elona Muska, ale pomysł ten został storpedowany przez samego Tima Cooka.

Z informacji dziennikarza wynika też, że Apple zastanawiał się nad kupnem firmy Mercedes-Benz, ale ostatecznie rozmowy były prowadzone w kierunku współpracy obu marek. Problemem okazały się wymagania Niemców, którzy chcieli pomóc nadgryzionemu jabłku, ale w zamian za dostęp do ich technologii autonomicznej jazdy oraz interfejsu użytkownika, co nie było do zaakceptowania przez Apple.

Problemem miały być też testy na drogach. Co prawda nie były one bardzo zaawansowane, ale inżynierowie mieli napotkać na wiele problemów z platformą do autonomicznej jazdy. To, w połączeniu z problemami ze znalezieniem partnera do projektu, ostatecznie zaważyło na anulowaniu projektu.

