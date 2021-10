Aplikacja M2GOinfo pomoże pasażerom ZTM Katowice

ZTM Katowice przygotował dla pasażerów z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii własną aplikację do śledzenia pojazdów. Nazywa się ona M2GOinfo.

Na szczęście czasy, kiedy rozkład komunikacji miejskiej był w polskich miastach wielką tajemnicą minęły bezpowrotnie. Mamy wiele różnych aplikacji czy stron internetowych, gdzie możemy planować podróże, czy płacić za bilety. To wszystko do kompletu z automatami, kioskami, tablicami interaktywnymi, klasycznymi rozkładami i (nie wszędzie) kupowaniem u kierowcy. Podróż komunikacją miejską jest bezproblemowa jak nigdy. Teraz pasażerowie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogli skorzystać z kolejnej aplikacji. Oficjalne dzieło ZTM Katowice ma niesamowicie uroczą nazwę M2GOinfo. Już teraz trafiła ona do Google Play, a później pojawi się w Apple App Store. Co oferuje ZTM Katowice? Możemy sprawdzać położenie wszystkich autobusów, tramwajów i trolejbusów. Tak samo z każdym przystankiem, gdzie wyświetlą nam się rozkłady i najbliższe odjazdy.

Będziemy mogli sprawdzić informacje o każdym pojeździe (nie tylko o ewentualnym opóźnieniu i następnym przystanku, ale też np. który PKM go wystawia). Nie trzeba oczywiście dostawać oczopląsu od wszystkich pojazdów. Można ustawić nasze ulubione trasy i przystanki. Oczywiście nie zabraknie wyszukiwania połączeń. Aplikacja znajduje także pociągi Kolei Śląskich i proponuje przejazd nimi. Nie trzeba wpisywać konkretnych przystanków - może być adres, punkt na mapie lub rozpoznawalny obiekt.

Źródło zdjęć: ZTM Katowice

Źródło tekstu: ZTM Katowice, wł