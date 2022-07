Android. Ogromna zmiana dotknie wszystkich użytkowników systemu

Google, z powodu nowych przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, wprowadza zmiany w Androidzie. Te dotkną wszystkich użytkowników, a przede wszystkim deweloperów aplikacji.

Na terenie Unii Europejskiej zaczął obowiązywać nowy akt o rynkach cyfrowych (DMA — Digital Markets Act), który wymusza na Google i Apple duże zmiany w ich systemach mobilnych. Wśród obowiązujących przepisów znajduje się między innymi możliwość płacenia wewnątrz appek za pomocą mechanizmów firm trzecich, a nie tylko systemów Google i Apple.

Ważna zmiana dla użytkowników Androida

Google poinformowało, że zamierza dostosować się do nowego, obowiązującego prawa. Już teraz wszyscy deweloperzy aplikacji na Androida będą mogli wprowadzić własne systemy płatności za zakupy wewnątrz appek. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób unikną oddawania Google części zysków. Nadal odpowiedni procent musi trafiać na konto amerykańskiej firmy, chociaż będzie on mniejszy. Zamiast 15 procent Google zabierze w takim przypadku 12 procent.

Na tym nie kończą się ograniczenia. Zmiana na ten moment dotyczy tylko aplikacji. Jeśli chodzi o gry, to Google planuje mieć inny, osobny system płatności. Ten ma być zaprezentowany, zanim DMA zacznie obowiązywać, co nastąpi na jesień tego roku. Poza tym użytkownicy nadal będą mogli wybrać płatności za pomocą systemów Google, więc de facto cała sprawa sprowadza się do możliwości wyboru.

To ogromna zmiana nie tylko dla wszystkich użytkowników Androida, ale przede wszystkim dla twórców aplikacji mobilnych. Podobną możliwość musi wprowadzić także Apple.

Zobacz: Google Pay zniknie z Twojego telefonu. Nie zdziw się

Zobacz: Google ukarany w Rosji. Ma zapłacić 21 mld rubli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ApinBen4289 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google, TechSpot