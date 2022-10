Android 13 i One UI 5: Samsung podał listę modeli i terminy aktualizacji

Ruszyły już aktualizacje do Androida 13 z interfejsem One UI 5 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S22. A co z innymi modelami? Producent podał aktualną listę wraz z terminami dostępności.

O aktualizacjach OTA do Androida 13 i interfejsu One UI 5 mówi się już od kilku tygodni, niedawno pojawiła się kolejna już lista prawdopodobnych, choć nie w pełni potwierdzonych modeli smartfonów i tabletów, które mają szansą na otrzymanie nowego systemu w najbliższych miesiącach. Znamy jednak nowszą.

Wczoraj zapowiedzi producenta weszły w fazę realizacji, a z Androida 13 mogą się już cieszyć posiadacze flagowców z serii Galaxy S22, także w Polsce. A co z pozostałymi modelami? Z wcześniejszych doniesień wynikało, że Samsung zamierza zaktualizować nie tylko modele flagowe, ale także większość wydanych w ostatnich dwóch latach modeli ze średniej półki, a nawet modeli budżetowych. Kwestią pozostawało – których i kiedy.

Twitterowe konto Samsung One UI Software Updates (nieoficjalne) opublikowało dziś listę modeli ujawnioną przez samego producenta (oficjalnie). Lista pochodzi z koreańskiego oddziału firmy Samsung, jednak ma obejmować także rynki globalne.

Android 13 i Samsung One UI 5 - kiedy dostanę nowy system?

Z zapowiedzi Koreańczyków wynika, że harmonogram aktualizacji wygląda następująco:

Październik 2022 r

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Listopad 2022 r

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Grudzień 2022 r

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE / S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Styczeń 2023 r

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Luty 2023 r

Galaxy Tab Active 4 Pro

Pierwsze trzy modele, flagowe Galaxy S22, już można na tej liście odhaczyć, a posiadacze starszych smartfonów i tabletów z wyższej półki nie będą też musieli długo czekać – kolejna, duża fala aktualizacji ruszy w listopadzie.

Na liście jest też kilka telefonów niedostępnych na polskim rynku, za to wiele sprzedawanych w naszym kraju jednak na listę się nie załapało. Nie znaczy to jednak, że nie dostaną Androida 13 – najprawdopodobniej nastąpi to w późniejszych miesiącach 2023 roku. Przypomnijmy, że Samsung od pewnego czasu zapowiada dla wybranych smartfonów i tabletów trzy duże aktualizacje Androida i na pewno się z tych obietnic wywiąże.

One UI 5 przynosi bardzo długą listę zmian, w tym dotyczące wyglądu interfejsu, opcji personalizacji, widżetów, wielozadaniowości, aparatu, klawiatury, galerii oraz funkcji edycji zdjęć i filmów. Usprawnione zostały też powiadomienia, ustawienia oraz zasady bezpieczeństwa i prywatności. Więcej szczegółów w tej informacji.

