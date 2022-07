Android 13 beta 4 wydany. Do finału coraz bliżej

Google oficjalnie wydał czwartą betę systemu Android 13. Oprogramowanie w tej wersji jest już prawie stabilne i stanowi kandydata do wydania w finalnej wersji.

Powoli zbliżamy się do wydania finalnej wersji systemu Android 13, co – jeśli wszystko dobrze pójdzie – powinno się stać w sierpniu 2022 roku. Wydana właśnie Beta 4 tego oprogramowania jest dobrym kandydatem, by stanowić podstawę stabilnego Androida 13. Firma Google może oczywiście jeszcze to i owo ulepszyć, powinna też poprawić znalezione błędy i niedociągnięcia.

Android 13 Beta 4 to jeden z ostatnich etapów tworzenia nowego oprogramowania. System jest już niemal ukończony i prawie stabilny, zatem wydana właśnie wersja może wkrótce trafić na pokłady smartfonów Pixel, jak również do emulatora Androida. A co nowego przynosi najnowsze wydanie Androida 13? Na pewno wiele poprawek. Ponieważ jest to już etap, na którym liczy się przede wszystkim stabilność, w tej wersji nie ma już żadnych widocznych nowych funkcji.

Android 13 Beta 4 – jak uzyskać?

Jeśli masz smartfon, na którym zainstalowałeś wcześniejszą betę Androida 13 (na przykład na wspieranym Pixelu), powinieneś zobaczyć powiadomienie o nowej aktualizacji OTA (Over The Air). Jeśli chcesz zainstalować najnowsze oprogramowanie na swoim Pixelu 4 lub nowszym, w Internecie znajdziesz wiele poradników, jak tego dokonać. Jeden z nich znajduje się pod tym adresem. Pamiętaj, że korzystasz z tych informacji na własne ryzyko. Android 13 nie jest jeszcze dostępny w pełni stabilnej wersji, więc nie zalecamy jego instalacji.

Android 13 w stabilnej wersji finalnej

Jak już napisałem na początku tej wiadomości, wydania finalnej wersji Androida 13 spodziewamy się w sierpniu tego roku. Wtedy oprogramowanie to powinno zostać udostępnione posiadaczom wspieranych smartfonów Google Pixel. Pierwszym telefonem z fabrycznie zainstalowanym Androidem 13 powinien być Pixel 7, którego premiera może nastąpić w październiku tego roku. Później pojawią się również inne urządzenia z nowym systemem.

