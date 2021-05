Android 12: nie tylko Google Play. Alternatywne sklepy dostaną więcej uprawnień

Sklep Play dotąd korzystał ze szczególnych przywilejów, za to alternatywne sklepy traktowane były przez Google’a z rezerwą lub wręcz wrogością. Teraz, w Androidzie 12, trochę się to zmieni, a korzystanie z innych metod instalacji będzie łatwiejsze.

Android 12 wciąż jest rozwijany i chociaż na konferencji Google I/O poznaliśmy kilka kluczowych cech nowego mobilnego systemu z Mountain View, to sporo z nich kryje się za niewiele mówiącymi ogólnikami albo wciąż stanowi tajemnicę.

Zobacz: Google ostrzega: Zaktualizuj Androida, czipy Qualcomm mają lukę

Specjalistom z forum Xda-Developers udało się jednak dotrzeć do dokumentacji deweloperskiej, związanej z działaniem alternatywnych instalatorów aplikacji w Androidzie 12. Twórcy systemu już jakiś czas temu zapowiadali, że ułatwią korzystanie z konkurencyjnych sklepów, jednak nie było jasne, co się z tym wiąże. Ta ogólna obietnica pojawiła się po tym, gdy firma Epic Games weszła w spór z Apple i Google dotyczący sposobu dystrybucji gry Fortnite. Ciągnący się miesiącami konflikt najpierw zaowocował usunięciem tytułu z własnych sklepów Google i Apple, a później stał się przedmiotem spraw sądowych. Ostatecznie włączyły się w to organy antymonopolowe.

Zobacz: Sklep APKPure został zainfekowany trojanem. Użytkownicy Huawei z HMS – to może być wasz problem

Z dociekań Xda-Developers wynika, że Google zrealizuje swoją obietnicę w Androidzie 12. Analiza kodu wersji beta systemu pozwoliła odkryć, że alternatywne sklepy lub instalatory zyskają uprawnienia do aktualizacji wcześniej zainstalowanych aplikacji bez każdorazowej zgody użytkownika i będą mogły przebiegać automatycznie. Muszą jednak spełnić określone wymagania, np. zapewniać zgodność z API co najmniej Androida 10 i dotyczyć ma to wyłącznie aktualizacji, a nie świeżej instalacji. Te wymagania wynikają z zasad bezpieczeństwa, jednak nie powinny być utrudnieniem dla twórców aplikacji i użytkowników.

Szczegóły nowego rozwiązania nie są jeszcze znane, ale zdaniem Xda-Developers odnalezione fragmenty kodu oznaczają wprost, że alternatywne sklepy po spełnieniu pewnych wymogów zyskają prawa podobne do tych, jakie dziś ma tylko Google Play.

Zobacz: Android 12: największa przemiana od czasów powstania systemu Google

Zobacz: Android 12: Nowe powiadomienia i zmiany w widżetach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Xda-Developers