YouTube zachłysnął się AI. Nowe narzędzie może się spodobać

YouTube spełnia marzenia twórców i udostępnia im coraz to nowsze narzędzia do tworzenia muzyki. Jako, że ostatnio zachłysnął się osiągnięciami sztucznej inteligencji, mowa o nowym narzędziu AI.

YouTube, jak już pisaliśmy wcześniej, zachłysnął się możliwościami AI. Wszystkie nowe narzędzia, opierają się już na sztucznej inteligencji. I tu jest prawdziwe pole do popisu. Wkrótce będzie można zmienić styl swojego utworu, dostosowując go do nowych gatunków.

Masz piosenkę, którą zamieściłeś na YouTube, ale chcesz dodać jej charakteru? Teraz możesz poeksperymentować. Platforma wideo testuje nowe narzędzie AI, które zmienia charakter utworu, gdy publikujesz Shorts. Póki co, narzędzie AI jest w fazie testów i zostało udostępnione ograniczonej liczbie twórców. Mogą oni używać go jako pewnego rodzaju współproducenta. Wystarczy przesłać muzykę i monit dotyczący gatunku, nastroju lub innych elementów, a AI zainicjuje nową 30-sekundową ścieżkę dźwiękową, zgodnie z podanymi danymi.

Piosenka pop zmieni się w balladę jazzową?

Funkcja remiksowania wykorzystuje Dream Track You Tube, czyli zestaw narzędzi AI, dostępny od roku dla niektórych artystów z USA. AI współpracuje z twórcami, w celu komponowania piosenek na podstawie podpowiedzi i wcześniej nagranych wokali. Artyści tacy jak Charli XCX, Demi Lovato, Sia, czy John Legend wyrazili zgodę na wykorzystanie ich wokalu przez Dream Truck. Nowe narzędzie przenosi Dream Track do innego wymiaru remiksu utworów, zmieniając nastrój i dodając nowe brzmienia. To może wydać się niesamowite, ale jeśli tylko sobie tego zażyczymy, to narzedzie zmieni nam piosenkę pop w jazzową balladę, lub historyczny styl barokowy.

Dream Track wykorzystuje model AI generowania muzyki Lyria, opracowany przez zespół DeepMind firmy Google. Pomimo, że są to nowe utwory, zremiksowane w ten sposób piosenki będą oznaczone, że zostały wygenrowane z udziałem AI oraz podpisane konkretnym nazwiskiem artysty.

Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chubo - my masterpiece / Shutterstock.com

Źródło tekstu: techradar.com