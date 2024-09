YouTube lepszy od TikToka? Nowe narzędzia to prawdziwa petarda

YouTube całkiem prześcignie TikToka? Dzieki wprowadzeniu szeregu funkcji w oparciu o AI, jest to całkiem możliwe. Oto, lista nowości, które ogłosiła platforma.

YouTube zachłysnął się AI

Podczas swojej najnowszej konferencji Made on Youtube, dyrektor generalny platformy Neal Mohan, zapowiedział wprowadzenie nowych narzędzi dla użytkowników. Wszystkie będą opierały się na sztucznej inteligencji.

Narzędzia AI mają jeden cel - "wspierać twórców na każdym etapie podróży". Takie motto przyświecało całej konferencji. Będą obejmowały wszystko - od inspiracji opartej na AI po generatory wideo. Mohan podkreślił zdolność sztucznej inteligencji do realizacji misji YouTube. Misją tą jest bycie "najlepszym domem dla twórców", przy jednoczesnym bazowaniu na odpowiedzialności. Już 92% twórców sięga po narzędzia AI. Nowe funkcje wejdą w nadchodzących miesiącach i na początku 2025 roku.

Lista nowych narzędzi YouTube

Veo Shorts

Najważniejsze, co mogło powstać - Veo sześciosekundowe klipy wideo, generowane przez AI, stworzone z myślą o YouTube Shorts. Jest to efekt wprowadzenia na platformę funkcji wideo,takich jak Sora od OpenAI. To prawdziwa konkurencja dla TikToka. Veo Shorts będą oznaczone znakiem wodnym SynthID, aby wyraźnie je oznaczyć jako treści generowane przez AI.

Zakładka Inspiracja

YouTube chce ułatwić proces twórczy i zamierza to zrobić za pomocą zakładki Inspiracja. Pomaga ona twórcy generować pomysły. Do inspiracji AI-idea będą włączone także komentarze użytkowników.

Angażowanie odbiorców

YouTube ogłosił także wykorzystanie AI do nadążania za swoimi odbiorcami. Narzędzie będzie wyróżniało kluczowych komentatorów, pokazywać ich karty profilowe. Powstanie coś na wzór Społeczności, które pozwolą twórcom publikować bezpośrednio dla swoich odbiorców. Widzowie będą mogli sugerować, aby wideo było prezentowane szerszej publiczności za pomocą Hype. Użytkownicy otrzymają ograniczoną ilość Hype tygodniowo.

Automatyczny dubbing

YouTube za pomocą AI, przekształci automatycznie generowane napisy w dubbing w różnych językach. Funkcja ta będzie nosiła nazwę "Expressive speech".

