Zoox Amazona wycofał 270 pojazdów. Zawiodło coś, co łatwo poprawić

270 pojazdów wycofanych

Dział pojazdów autonomicznych Amazon, Zoox, ogłosił wycofanie ze względów bezpieczeństwa 270 robotaksówek. Stał się to po tym, że jeden z pojazdów autonomicznych tej marki wziął udział w niewielkiej kolizji w Las Vegas. Incydent ten miał miejsce w kwietniu tego roku i skłonił firmę do przyznania się do błędu oprogramowania. Rzecz dotyczy sposobu, w jaki robotaxi przewiduje trasę innego pojazdu.

Według złożonego raportu, pojazd marki Zoox nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi podczas wykonywania skrętu w lewo. Wszystko to doprowadziło do zderzenia z autem osobowym. Z niewielką co prawda prędkością, ale jednak do niego doszło. Zdarzenie to wzbudziło obawy co do zachowania robotaksówek Amazona w innych scenariuszach miejskich.