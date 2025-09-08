Zamówił koszulkę i spinkę z Chin. Musi zapłacić ponad 2,5 tys. zł kary

Mężczyzna, robiąc zakupy prawdopodobnie na Aliexpress lub Temu, nie spodziewał się, że będzie miał poważne kłopoty. Zakup koszulki i spinki nawiązujących do popularnych filmów Pixara skończył się dla niego nałożeniem kary w wysokości 600 euro.

Kara za zakupy z Chin

W maju tego roku Włoch zamówił na popularnej, chińskiej platformie sprzedażowej dwie niedrogie rzeczy — koszulkę oraz spinkę do włosów. Obie miały być dla dziecka, więc stylistyką nawiązywały do popularnych filmów animowanych. W tym konkretnym przypadku chodziło o "Potwory i spółka" oraz "W głowie się nie mieści". Miał pecha, bo przesyłką zainteresowały się służby celne.

Włoska Agencja Celna postanowiła skontrolować przesyłkę z Chin. Po zobaczeniu koszulki oraz spinki zwrócili się oni do ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej. Ci mieli ocenić, czy przedmioty są oryginalne, czy też podrobione. Decyzja była oczywista. Zarówno koszulka, jak i spinka okazały się podróbkami.