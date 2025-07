Unia weźmie się za przesyłki z Chin. Zmian chcą już od stycznia 2026

W samym 2024 roku do krajów Unii Europejskiej dotarło 4,6 mld przesyłek o wartości niższej niż 150 euro. To wzrost aż o 100 proc. w porównaniu z 2023. Aż 91 proc. z nich pochodziło z Chin. Były to głównie zakupy na Aliexpress, Temu oraz Shein. To generuje ogromne koszty. Dlatego Unia Europejska szykuje zmianę w przepisach, która może oznaczać koniec tanich zakupów w chińskich platform sprzedażowych.