AMD zagości na CES 2024. Wiemy kiedy i czego się spodziewać

Mimo wcześniejszych niepewności AMD pojawi się jednak na CES 2024. Czerwoni zorganizują swoje wystąpienie jako jedna z pierwszych firm na targach.

Wielkimi krokami zbliża się CES 2024, czyli jedne z dwóch największych na świecie targów elektroniki użytkowej. Impreza będzie się odbywać tradycyjnie w Las Vega (USA) w dniach od 9 do 12 stycznia. Jak co roku nie zabraknie tam dużych i małych producentów RTV i AGD oraz sprzętów komputerowych.

Wydarzenie AMD będzie skupiać się na AI

W opublikowanym w zeszłym tygodniu oficjalnym planie wydarzenia obecni byli tacy giganci ze świata PC jak NVIDIA czy Intel, ale brakowało AMD. Czerwoni potwierdzili jednak, że ich wystąpienie jak najbardziej się odbędzie i planowane jest na 8 stycznia o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Wydarzenie AMD zostało nazwane "together we advance_AI" i jak sama nazwa wskazuje skupione będzie na przyszłości sztucznej inteligencji w komputerach osobistych. Poprowadzą je dr Lisa Su, CEO AMD, oraz Jack Hyunh, Starszy Wiceprezes (SVP) i Dyrektor Generalny działu ds. Obliczeń i Grafiki.

Zakłada się, że wystąpienie poświęcone będzie nowym układom APU, czyli serii AMD Ryzen 8000G. Do tej pory przewidywano również zapowiedź nowej, taniej karty graficznej - AMD Radeon RX 7600 XT, ale jest to układ raczej zbyt słaby by pasował do tematu sztucznej inteligencji.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, VideoCardz, oprac. własne