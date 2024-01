Samsung planuje pozbyć się ludzi do 2030 roku

Południowokoreański gigant inwestuje miliony w nowe rozwiązania. Mają one na celu uwolnienie zakładów produkcyjnych od ludzkiej pracy.

Chociaż na rynku producentów półprzewodników jest całkiem sporo firm, to najnowsze technologie oferuje ledwie garstka z nich. Mowa głównie o TSMC i drepczących im po piętach Samsungu oraz Intelu.

Samsung inwestuje miliony wonów w nowe projekty

Wygląda na to, że południowokoreański czebol ma ambitne plany na najbliższe lata. Jak donosi ET News, Samsung chce do 2030 roku w pełni zautomatyzować swoje zakłady produkcyjne. Fabryki zostaną uwolnione od ludzkiej pracy, ale oczywiście osiągnięcie tego celu będzie wymagało opracowania specjalnych systemów.

Tym samym Samsung Electronics rozpoczął prace nad "Smart Sensing System", który ma na celu poprawę wydajności i przekształcenie sposobu działania fabryk. System ten ma monitorować i analizować proces produkcji w czasie rzeczywistym, a obecnie może automatycznie sterować jednorodnością plazmy.

Czynnik ten ma kluczowe znaczenie w procesach takich jak trawienie, osadzanie i czyszczenie podczas produkcji półprzewodników. Lepsza kontrola nad jednorodnością plazmy może zwiększyć moce przerobowe Samsunga i poprawić uzysk przy produkcji wafli krzemowych.

Opracowanie "Smart Sensing System" było wysiłkiem zespołowym, a Samsung nawiązał współpracę z koreańskimi uczelniami. Kooperacja się jednak opłaciła, bowiem nowe czujniki mogą się pochwalić niewielkim rozmiarem. Oznacza to, że nie będą one wymagały dodatkowej przestrzeni w operujących już FABach.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ET News, oprac. własne