Ubisoft zdradza wymagania sprzętowe nowego Prince of Persia

Mniej niż dwa tygodnie dzielą nas od premiery gry Prince of Persia: Zaginiona Korona. Ubisoft zdradził oficjalne wymagania sprzętowe na PC oraz wydajność na konsolach.

Prince of Persia to seria gier wideo, której nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Zapoczątkowana ona została w 1989 roku, a od tamtej pory pojawiło się przynajmniej 17 różnych odsłon. Dostępne były zarówno na komputerach, jak i konsolach stacjonarnych oraz przenośnych. Część pojawiła się nawet na smartfonach.

Nowe Prince of Persia zaoferuje 4K nawet na starszych PC

Już niedługo na rynek trafi nowa część nazwana Prince of Persia: The Lost Crown (Prince of Persia: Zaginiona Korona). Premier planowana jest na 18 stycznia 2024, a Ubisoft zdradził dokładne wymagania sprzętowe.

Prince of Persia: Zaginiona Korona ma charakteryzować się klasycznym widokiem z boku oraz stylizowaną, miłą dla oka grafiką. Tym samym wymagania sprzętowe nie należą do wygórowanych. W rozdzielczości 4K, przy maksymalnych ustawieniach i 60 FPS pograją nawet posiadacze tańszych i starszych komputerów:

Większym problemem dla części graczy aniżeli wydajne CPU czy GPU może być wymóg posiadania systemu operacyjnego Windows 10 lub 11 oraz nośnika półprzewodnikowego z 30 GB wolnego miejsca.

Ubisoft zdradził też przewidywaną wydajność Prince of Persia: The Lost Crown na konsolach od Nintendo, Sony i Microsoftu. Nowsze generacje bez problemu zaoferują zabawę w 4K przy 120 FPS:

