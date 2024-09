Przełomowa zmiana w dziennikarstwie. Nie ma już odwrotu

W corocznym badaniu nawyków informacyjnych w Wielkiej Brytanii, internet po raz pierwszy wyprzedził telewizję. Największy wzrost użytkowników odnotował YouTube.

Badania przeprowadził Ofcom, urząd regulujący nadawanie. Wykazały one, że 71% populacji, korzystało z usług online, w celu uzyskania wiadomości. W przypadku oglądania programów informacyjnych w telewizji odsetek ten wyniósł 70%. I choć różnica nie jest duża, to świadczy o zmianach naszych nawyków.

W ciągu ostatniego roku, liczba korzystających ze źródeł internetowych wzrosła z 68% do 71%. Media społecznościowe odnotowały wzrost z 47% do 52%. W przypadku osób młodych (16-24 lat), które twierdzą, że korzystają z mediów społecznościowych, wyniósł aż 82%. Najczęściej wymieniane były: Facebook, YouTube oraz Instagram. Największy wzrost użytkowników odnotował YouTube.

Największym pojedynczym źródłem wiadomości zostało w dalszym ciągu BBC. Aż 68% badanych, deklaruje, że wraca do niego po informacje. Co ciekawe, mimo że ludzie przechodzą na wiadomości online, to jednak nadal bardziej ufają telewizji.

Największe spadki zanotowali tradycyjni dostawcy wiadomości. Gazety i ich strony internetowe zaobserwowały spadek licznby osób z 39% na 34%.

