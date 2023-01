Dziewica nie doleciała. Lot z Cornwall to totalna klapa

Virgin Orbit jest przedsiębiorstwem przemysłu kosmicznego należącym do konglomeratu Virgin Group, którego właścicielem jest Richard Branson, brytyjski miliarder. Firma miała już na swoim koncie doświadczenie z komercyjnymi wyprawami w kosmos. Tym bardziej dziwi ostatnia porażka.

Virgin Orbit przygotował się do zrealizowania pierwszej misji kosmicznej bezpośrednio z brytyjskiej ziemi. Z portu kosmicznego Spaceport Cornwall wystartował zmodyfikowany samolot Boeing 747 z zamontowaną rakietą LauncherOne. Ta miała wynieść na niską orbitę okołoziemską dziewięć satelitów. Dwa z nich zostały wyprodukowane we Wrocławiu przez polską firmę SatRev o czym więcej można przeczytać w naszym poprzednim artykule.

Finalnie misja zakończyła się niepowodzeniem ze względu "niezidentyfikowaną anomalię". Planowo Boeing 747 miał wzlecieć na wysokość około 10 tysięcy metrów, a następnie rakieta miała odłączyć się od samolotu i rozpocząć drugą fazę lotu. Do tego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem, a oficjalny profil przedsiębiorstwa na Twitterze poinformował o wielkim sukcesie misji i dotarciu do orbity.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.