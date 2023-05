Unia bierze się za AI. Wskaże, kiedy możesz jej używać

Unia Europejska przyjęła poprawiony projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. AI Act. wprowadza liczne ograniczenia.

W zeszłym tygodniu dwie komisje Parlamentu Europejskiego zajmujące się handlem międzynarodowym (IMCO) i wolnościami obywatelskimi (LIBE) przyjęły poprawiony projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. AI Act., bo tak nazywany jest w skrócie, wprowadza liczne zakazy i ograniczenia w stosowaniu AI. To pierwszy tego typu dokument na świecie.

Unia Europejska bierze się za AI

Dokument przede wszystkim rozszerza listę zakazanych zastosowań sztucznej inteligencji, ale także przyznaje większą ochronę osobom, które zostaną dotknięte przez decyzje systemów AI. Dodatkowo europarlamentarzyści opowiedzieli się za wprowadzeniem mechanizmu oceny wpływu systemów wysokiego ryzyka na prawa podstawowe oraz rozszerzyli definicję sztucznej inteligencji.

Nowe rozporządzenie wprowadza między innymi zakaz stosowania sztucznej inteligencji w biometrycznej identyfikacji i kategoryzacji osób, predykcji kryminalnej czy też systemach rozpoznawania emocji. Z kolei modele językowe, jak Chat GPT, nie mogą pozwalać na generowanie treści o nielegalnym charakterze, a także na podstawie materiałów chronionych prawem autorskim.

Na tym nie koniec zmian. Unia Europejska zamierza mocniej kontrolować systemu AI skategoryzowane jako wysokiego ryzyka. Będą one poddawane większej kontroli pod kątem wpływu na prawa podstawowe, czyli bezpieczeństwo, demokrację czy też środowisko. Jakby tego było mało, to dostawcy tego typu usług będą musieli publikować na ich temat informacje w specjalnie stworzonej do tego bazie.

Ochrona osób dotkniętych decyzjami AI

Europarlamentarzyści zdają sobie sprawę, że sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w systemach decyzyjnych, np. decydujących o wnioskach kredytowych czy rekrutacyjnych. Dlatego też wprowadzone zostaną krajowe instytucje ds. AI, do których każdy obywatel będzie mógł wnieść skargę, jeśli uzna, że jego prawa zostały przez sztuczną inteligencję naruszone.

