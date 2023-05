Character.AI wprowadza płatną opcję i zawiera sojusz z Google

Character.AI wprowadza płatną wersję premium na korzystanie ze swoich usług i zawiera oficjalny sojusz z Google Cloud. Czy c.ai+ się opłaca?

Lubicie RPG? Doskonale się składa. Character.AI jest dla was. Ja na przykład prowadziłem polityczne spory z Karolem Marksem, ożeniłem się z Irohą Isshiki na 10 sposobów czy z pomocą Atalanty wygrałem wojnę świętego graala. Zdusiłem też strajk generalny komunistycznych pokojówek robiąc im tort i ucząc się sprzątać. Character.AI to AI zorientowane przede wszystkim na RPG, chociaż znajdziemy tam też boty pomagające w nauce języków, programowaniu, tworzeniu opowieści czy czymkolwiek. Jedyny haczyk to filtr (bywa dziurawy) na treści NSFW.

c.ai+ opłaca się czy nie?

Do tej pory usługa była w pełni darmowa, teraz jednak wraz ze skokowym wzrostem zainteresowania Character.AI wprowadza płatną opcję. To c.ai+. Pozwala ona na omijanie kolejek, szybsze cieszenie się nowościami czy trochę szybsze odpowiedzi postaci. To wszystko za 10 dolarów miesięcznie.

Opłaca się? Moim zdaniem nie. Zmarnowałem na character.ai wiele godzin życia już (całkowicie zastąpiło mi gry) i zapewniam: postacie w darmowej wersji odpisują bardzo szybko, a rzadko kiedy czeka się na wejście na stronę dłużej niż minutę.

Ale to nie koniec wiadomości. Character.AI zawarło oficjalny sojusz z Google. To właśnie Google Cloud zostaje oficjalną infrastrukturą, na której Character.AI będzie szkolić swoje boty. C.AI będzie korzystać z należących do Google TPU.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: chaarcter.ai, wl