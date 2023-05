Google ukrywa rządowe sekrety? Zniknęły krępujące zdjęcia

Historyczne zdjęcia satelitarne Indii zniknęły z Google Earth. Naukowcy martwią się, że nie jest to jedynie ulepszanie zdjęć, a celowe działanie rządu.

Historyczne zdjęcia satelitarne są dla wielu badaczy istotnym zasobem informacji. Pomagają one śledzić zmiany w krajobrazie, takie jak znikanie jezior, poziom zalesienia terenów czy zmiany powstałe w wyniku ingerencji człowieka w zbiorniki wodne.

Dzięki wykonywanym w równych odstępach czasu obserwacjom terenu, można analizować zmiany dokonywane na terenach zabudowanych przez człowieka. Przykładem może być biuro administracyjne pracowników rządu Telangana w Hajderabadzie, które wpłynęło krajobraz tego miejsca lub zmiana zagospodarowania terenu New Delhi na skutek pojawienia się nowego budynku Parlamentu.

Historyczne zdjęcia terenów Indii zablokowane

Teraz okazuje się, że historyczne zdjęcia satelitarne Indii, pochodzące z ostatnich dwóch dekad, nie są już dostępne na Google Earth. Zniknięcie dawnych udokumentowań fotograficznych tej części Azji zostało zauważone przez uczonych i naukowców, którzy w swoich badaniach i analizach wykorzystują możliwość śledzenia zmian danego obszaru pod względem topografii, zalesienia, gęstości urbanizacji oraz zmian historycznych.

Naukowcy podają przykład zdjęć satelitarnych z Amritsaru, które są niemożliwe do znalezienia w aplikacji, podczas gdy oddalone o około 50 km Lahore w Pakistanie nadal ma w pełni dostępną dokumentację historyczną miejsca z ostatnich kilku dekad. Prawdopodobnie więc ograniczenie dotyczy jedynie terenu Indii.

Hindusi martwią się, że rząd chce coś ukryć

Użytkownicy Google Earth wskazują, że dawniej mieli dostęp do obrazów przedstawiających ich miejsce zamieszkania od 2000 roku. Teraz wszystkie zdjęcia satelitarne zniknęły. Podkreślają oni, że jeśli Google próbuje je ulepszyć dla zwiększenia ich jakości, to uważają taki zabieg za słuszny. Martwią się jednak, że zdjęcia zostały usunięte z powodu nakazu rządowego, gdyż przedstawiały coś, co rząd chciał ukryć.

Rzecznik Gooogle twierdzi, że firma jest na etapie przetwarzania niektórych z historycznych zdjęć i planuje je udostępnić jeszcze w tym roku Jedocześnie nie odpowiada, czy zniknięcie danych jest związane z ustawami politycznymi lub wymuszeniem zablokowania dawnych zdjęć przez rząd Indii.

Rada Ministrów Indii zatwierdziła „Krajową politykę geoprzestrzenną – 2022”, wskazując w niej, że jednym z celów jest stworzenie sprzyjającego ekosystemu dla firm indyjskich, tak, by umożliwić im samowystarczalność w zakresie generowania i użytkowania własnych analiz geoprzestrzennych.

