Elon Musk przegiął. Zaraz nie będzie komu pracować

Pracownikom Twittera nie spodobała się nowa wizja Elona Muska. Duża część z nich nie zaakceptowała nowych zasad ekscentrycznego miliardera i zamierza zrezygnować z pracy w serwisie społecznościowym.

Od kilku tygodni w Twitterze trwa burza. Elon Musk, po wykupieniu serwisu społecznościowego, przeprowadza radykalną rewolucję. Ta niestety wiązała się ze zwolnieniem około 50 procent pracowników. Ci, którzy zostali, musieli zaakceptować nowe warunki pracy. Musk żądał od nich ekstremalnego zaangażowania, bo tylko takie będzie akceptowalne w nowym Twitterze.

Co więcej, powstał specjalny formularz Google, w którym każdy pracownik musiał zaznaczyć, że zgadza się z nowymi zasadami. The New York Times donosi, że wielu tego nie zrobiło, a termin już minął.

What I’m hearing from Twitter employees; It looks like roughly 75% of the remaining 3,700ish Twitter employees have not opted to stay after the “hardcore” email.



Even though the deadline has passed, everyone still has access to their systems.