Chaos — tym jednym słowem należałoby opisać to, co aktualnie dzieje się w siedzibie Twittera. Przejęcie firmy przez Elona Muska było tak źle przeprowadzone, że stracili dostęp do własnego konta.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że aktualnie w siedzibie Twittera panuje ogromny chaos, związany z przejęciem firmy przez Elona Muska. Ekscentryczny miliarder nie tylko zwolnił mnóstwo ludzi (a potem część prosił o powrót), ale też domaga się szybkich zmian, jak chociażby wprowadzenie nowości do abonamentu Twitter Blue. W tym wszystkim doszło też absurdalnej wręcz sytuacji.

Twittera stracił dostęp do konta Twittera na Twitterze

W całym tym zamieszaniu Twitter stracił dostęp do własnego konta na... Twitterze. Pracownicy, którzy zachowali swoją pracę, nie znali danych logowania i nie mogli nic publikować. Taka sytuacja trwała 12 dni. Nikt z zewnątrz tego nie zauważył, ponieważ konto Twittera jest mało aktywne. Ostatni post został tam zamieszczony 13 października, czyli niemal miesiąc temu.

Na razie trudno z optymizmem podchodzić do tego, co dzieje się na Twitterze. Musk najpierw wprowadził znaczek weryfikacji w ramach abonamentu Twitter Blue, aby — po licznych kontrowersjach — się z tego wycofać. Dziw bierze, że miliarder nie przewidział konsekwencji swoich decyzji, bo wydawały się one oczywiste.

Na platformie obowiązują też nowe zasady, jeśli chodzi o konta parodie, których wprowadzenie poprzedzone zostało licznymi banami i to pomimo tego, że miliarder sam siebie określa jako twardego zwolennika wolności słowa. Do tego wielu pracowników zawieszonych jest w próżni i nie mogą być pewni co do swojego dalszego losu.

Czy właśnie oglądamy spektakularny upadek platformy? Na razie trudno o tego typu przewidywania, ale nie można wykluczyć, że to powolny, ale systematyczny koniec Twittera. Koniec za 44 mld dolarów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: khak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider