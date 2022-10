Elon Musk chce zarobić na weryfikacji użytkowników Twittera

Elon Musk dopiero co przejął kontrolę a Twitterem, a już planuje, jak wyciągnąć więcej pieniędzy od jego użytkowników. Płatna subskrypcja ma być jeszcze droższa, a wśród nowości ma się pojawić płatna weryfikacja.

W ostatni czwartek października Elon Musk sfinalizował transakcję zakupu Twittera. Jego władza nad "ćwierkaczem" rozpoczęła się od zwolnień na najwyższych szczeblach zarządu serwisu, z dyrektorem generalnym włącznie. Na tym jednak się nie skończy, bowiem z pracą ma się pożegnać znacznie więcej pracowników Twittera, w tym część menedżerowie średniego szczebla oraz inżynierowie, którzy ostatnio nie byli zbyt produktywni.

Zobacz: Elon Musk przejmuje Twittera. Ruszyły zwolnienia

Zobacz: Pracownicy Twittera przerażeni planami Elona Muska

Elon Musk stawia ultimatum

Nowy właściciel Twittera dał jasno do zrozumienia pracownikom platformy, że albo dotrzymają terminu 7 listopada 2022 roku na wprowadzenie płatnej weryfikacji użytkowników na Twitterze, albo zostaną zwolnieni. Zmiana ma być dokonana na poziomie płatnej subskrypcji Twitter Blue.

Rozszerzenie subskrypcji o płatną weryfikację spowoduje wzrost ceny. Obecnie Twitter Blue kosztuje 4,99 dolara miesięcznie (niecałe 24 zł), a ma podrożeć do 19,99 dolara miesięcznie (niemal 95 zł). Co istotne, zweryfikowani już użytkownicy Twittera również będą musieli płacić. Plan jest taki, by ich wcześniejsza weryfikacja straciła ważność w ciągu 90 dni, jeśli nie zasubskrybują usługi Twitter Blue. Twitter ma obecnie niemal 430 tys. zweryfikowanych użytkowników.

Twitter Blue jest obecnie dostępny w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Zobacz: Strach się nie bać! Najlepsze gry na telefon na Halloween 2022

Zobacz: Strach się nie bać. Najlepsze planszówki na Halloween 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge